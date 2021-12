Calciomercato Juventus, Raiola al lavoro per de Ligt al Barcellona: i dettagli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Come riporta la Gazzetta dello Sport, questa possibilità non sembra trovarsi in nessun punto del contratto che lega De Ligt alla Juve. Se il Barca vuole il centrale olandese, deve sedersi a trattare ... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Come riporta la Gazzetta dello Sport, questa possibilità non sembra trovarsi in nessun punto del contratto che lega Dealla Juve. Se il Barca vuole il centrale olandese, deve sedersi a trattare ...

Advertising

Gazzetta_it : calciomercato #Scamacca, l'Inter rilancia. Mossa anti-Juve da 45 milioni per averlo in estate - SkySport : Juventus, Dybala pronto il rinnovo del contratto: si attende il Cda di febbraio #SkySport #SkySerieA #SerieA… - Gazzetta_it : De Ligt in cima alla lista di Xavi: la clausola di 125 milioni non spaventa il Barça #Juve - faber65c : Ma meno male.. può andarsene subito? #morata #Juventus #Calciomercato - sportli26181512 : #Finanza #Notizie De Ligt al Barça? L’impatto sui conti della Juventus: A due anni dal suo passaggio in pompa magna… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus: a Gennaio parte la rivoluzione A gennaio si apre il calciomercato e la dirigenza della Juventus è già da tempo a lavoro; ha il problema dei rinnovi e ha più esigenza di vendere che acquistare. Tra gli obiettivi c'è quello di ridurre notevolmente il ...

Calciomercato Juventus, Raiola al lavoro per de Ligt al Barcellona: i dettagli Calciomercato Juventus, il Barcellona è lo step di de Ligt su cui lavora Raiola De Ligt in azione ©LaPresseDalle parti della Catalogna, va detto, la situazione di bilancio è catastrofica: debiti ...

Calciomercato Juve: una soluzione a sorpresa per Ramsey Calciomercato.com Calcio&Coriandoli in bianco e nero: Juventus Women e Lascaris già avanti con due squadre ESORDIENTI 2009 / 2010 - Tanti rinvii nelle partite giocate il 28 e il 29 dicembre, ma anche tanti verdetti già emessi: nei 2009 passano il turno anche Lucento, Beiborg, Rivarolese, Pro Eureka, e Ivre ...

Quote Calciomercato: Scamacca in pole per l’attacco della Juve. L’Inter pensa a Nandez Quote Calciomercato 30 Dicembre 2021, oggi parliamo di Scamacca e gli obiettivi dell'attacco bianconero. Inter su Nandez e Digne.

A gennaio si apre ile la dirigenza dellaè già da tempo a lavoro; ha il problema dei rinnovi e ha più esigenza di vendere che acquistare. Tra gli obiettivi c'è quello di ridurre notevolmente il ..., il Barcellona è lo step di de Ligt su cui lavora Raiola De Ligt in azione ©LaPresseDalle parti della Catalogna, va detto, la situazione di bilancio è catastrofica: debiti ...ESORDIENTI 2009 / 2010 - Tanti rinvii nelle partite giocate il 28 e il 29 dicembre, ma anche tanti verdetti già emessi: nei 2009 passano il turno anche Lucento, Beiborg, Rivarolese, Pro Eureka, e Ivre ...Quote Calciomercato 30 Dicembre 2021, oggi parliamo di Scamacca e gli obiettivi dell'attacco bianconero. Inter su Nandez e Digne.