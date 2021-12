Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso - No al rinnovo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri ha deciso: nessun rinnovo di contratto ma non verranno ceduti nel mese di gennaio. Le ultime Massimiliano Allegri, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe preso una decisione definitiva sulla questione. Due giocatori bianconeri non verranno ceduti a gennaio ma nemmeno si parlerà di rinnovo. Insomma, dovrebbero lasciare la ... Leggi su ilveggente (Di giovedì 30 dicembre 2021), Massimilianoha: nessundi contratto ma non verranno ceduti nel mese di gennaio. Le ultime Massimiliano, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe preso una decisione definitiva sulla questione. Due giocatori bianconeri non verranno ceduti a gennaio ma nemmeno si parlerà di. Insomma, dovrebbero lasciare la ...

Juve - Milik, contatto! Le condizioni per il trasferimento e l'ostacolo Napoli La Juventus sarebbe interessata a prelevare Milik in prestito mentre il Marsiglia potrebbe prendere in considerazione una cessione solo a titolo definitivo. Il club francese ha l'obbligo di riscatto ...

Calciomercato Juve: una soluzione a sorpresa per Ramsey Calciomercato.com Scamacca: sorpasso Inter. Ora la Juve punta su Dembelé Accordo di massima per l'acquisto del francese, Kulusevski verso il Tottenham. Roma: Afena Gyan verso il Sassuolo e Calafiori al Cagliari ...

Cesena femminile rosa 2022. Giocatrici e formazione Cesena femminile giocatrici 2021-2022. Ecco la rosa completa e aggiornata con tutte le calciatrici del Cesena women. Cesena femminile, squadra che gioca nel campionato di Serie B 2021-22, ha come obbi ...

