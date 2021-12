Calciomercato: Juve. Xavi chiama Morata al Barça, contatti avviati (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il tecnico azulgrana, secondo AS, considera il bianconero l'attaccante ideale per la sua squadra MADRID (SPAGNA) - Si sarebbe mosso direttamente Xavi per cercare di convincere Alvaro Morata a lasciare ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il tecnico azulgrana, secondo AS, considera il bianconero l'attaccante ideale per la sua squadra MADRID (SPAGNA) - Si sarebbe mosso direttamenteper cercare di convincere Alvaroa lasciare ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Juve e Scamacca: intrecci, strategie, alternative Anche attraverso certe dinamiche e certi intrecci, del resto, passano le dinamiche del calciomercato. Dinamiche che dunque sono fatte anche di rapporti, di contatti, di "rimbalzi". Chi conosce bene ...

Calciomercato: Juve. Xavi chiama Morata al Barça, contatti avviati AS parla anche di conferme che arrivano dall'entourage di Morata, spiega che la trattativa potrebbe concretizzarsi già a gennaio e ricorda che intanto la Juve si sta guardando intorno pensando a ...

Calciomercato Juve: una soluzione a sorpresa per Ramsey Calciomercato.com MERCATO LA JUVE CERCA IL COLPO CHAMPIONS! La Juventus si guarda intorno e non è un vizio di vanità ma è una necessità per poter lottare per il quarto posto. Se l'Atalanta prende Boga, se il ...

Il Napoli riprende gli allenamenti: Spalletti sorride a metà Il Napoli ritorna ad allenarsi a Castel Volturno, la squadra prepara la sfida con la Juventus e recupera Insigne e Fabian Ruiz.

