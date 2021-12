Calciomercato Inter, scambio di cartellini in Serie A: i nomi e la situazione (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Serie A è ferma, canonicamente, in questa fase deputata alle festività natalizie. Il calcio in generale, invece, fa i conti con i nuovi contagi del Coronavirus. Passato Natale e Santo Stefano, tutti i tifosi sono con lo sguardo rivolto verso l’alto per attendere i botti di Capodanno, con il mercato che adesso entra, davvero, nella sua fase clou. Nel mese di gennaio, infatti, aprono le trattative invernali (o di riparazione) che Interessano tutti i club europei. È un buon momento per correggere il tiro cercando di sistemare gli errori fatti in sede estiva. Con la minaccia sempre più incombente portata dalla variante Omicron del Covid-19 sullo sfondo, tutti i club proveranno a gettarsi sugli obiettivi di mercato per migliorare le rispettive rose. Possibili blocchi del campionato o meno. Si muovono tutte le società, dalla massima Serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) LaA è ferma, canonicamente, in questa fase deputata alle festività natalizie. Il calcio in generale, invece, fa i conti con i nuovi contagi del Coronavirus. Passato Natale e Santo Stefano, tutti i tifosi sono con lo sguardo rivolto verso l’alto per attendere i botti di Capodanno, con il mercato che adesso entra, davvero, nella sua fase clou. Nel mese di gennaio, infatti, aprono le trattative invernali (o di riparazione) cheessano tutti i club europei. È un buon momento per correggere il tiro cercando di sistemare gli errori fatti in sede estiva. Con la minaccia sempre più incombente portata dalla variante Omicron del Covid-19 sullo sfondo, tutti i club proveranno a gettarsi sugli obiettivi di mercato per migliorare le rispettive rose. Possibili blocchi del campionato o meno. Si muovono tutte le società, dalla massima...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Cessione Inter, nuovi acquirenti negli USA - Richiesta shock di Zhang Come raccontato alla CMIT TV, l'Inter ha bisogno di liquidità e dunque di cedere, che si tratti del fondo PIF o meno. Il presidente Zhang ha smentito la pista che porta al fondo saudita, ma è al ...

Calciomercato Juve e Milan, clausola pagata - Arriva in città Sia la Juventus che il Milan, insieme con l'Inter, erano segnalate su Julian Alvarez, ma, come raccontato da Calciomercato.it, nessuna delle tre italiane si era mossa concretamente. Calciomercato ...

Inter-Roma: scambio a centrocampo Calciomercato.com Inter: nuovo contatto per il rinnovo di Marcelo Brozovic Va trovata la quadra tra la richiesta del croato di 7 milioni e l'offerta da 6. Lo scrive la Gazzetta dello Sport ...

La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani del 30 dicembre 2021 L'incubo Covid-19 continua a non dare tregua anche all'Italia così come al mondo del calcio e della nostra Serie A. Crescono infatti i contagi tra la popolazione e già diversi tesserati delle società ...

