Calciomercato Inter, Marotta lavora per Digne: ci sono due ostacoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Calciomercato Inter: Marotta continua a lavorare per Digne, ma ci sarebbero due ostacoli nella trattativa Il reparto che l’Inter intende rinforzare nell’immediato con più urgenza è la fascia sinistra. Con Kolarov ormai fuori dai giochi e Dimarco sdoganato in difesa, i nerazzurri cercano un vice-Perisic di livello. L’idea di Marotta è provare a regalare a Inzaghi Lucas Digne dell’Everton. Sarebbero due i problemi ancora da risolvere: l’Inter vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto mentre i blu di Liverpool accettano solo l’obbligo e allo stesso tempo c’è da battere l’agguerrita concorrenza del Chelsea. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021)continua are per, ma ci sarebbero duenella trattativa Il reparto che l’intende rinforzare nell’immediato con più urgenza è la fascia sinistra. Con Kolarov ormai fuori dai giochi e Dimarco sdoganato in difesa, i nerazzurri cercano un vice-Perisic di livello. L’idea diè provare a regalare a Inzaghi Lucasdell’Everton. Sarebbero due i problemi ancora da risolvere: l’vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto mentre i blu di Liverpool accettano solo l’obbligo e allo stesso tempo c’è da battere l’agguerrita concorrenza del Chelsea. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SU ...

Calciomercato Inter, Marotta lavora per Digne: ci sono due ostacoli ASCOLTA Calciomercato Inter: Marotta continua a lavorare per Digne, ma ci sarebbero due ostacoli nella trattativa Il reparto che l'Inter intende rinforzare nell'immediato con più urgenza è la fascia sinistra.

De Ligt al Barcellona?/ Calciomercato: spunta la clausola pro - Barça, e Xavi... CALCIOMERCATO INTER/ Sorpasso per Scamacca: due punti a favore dei nerazzurri DE LIGT AL BARCELLONA? SPUNTA LA CLAUSOLA PRO - BLAUGRANA Dalla Spagna infatti ci arrivano ogi interessanti voci di ...

Inter-Roma: scambio a centrocampo Calciomercato.com Torino, Cairo: "Belotti? Ormai credo sarà addio. Bremer rinnova" Urbano Cairo ha concesso una lunga intervista a La Stampa, nel corso della quale ha affrontato diversi temi, dalla sostenibilità del calcio al futuro dei giocatori granata più pregiati. "Già prima del ...

Digne verso l'Inter, i nerazzurri puntano al prestito dall'Everton L'Inter sarebbe sempre più vicina a Lucas Digne, terzino sinistro classe 1993 dell'Everton e della nazionale francese, accostato anche alla Juventus negli ultimi giorni: stando a ...

