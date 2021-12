Calciomercato Fiorentina, Italiano ha deciso: è Joao Pedro il rinforzo per l’attacco (Di giovedì 30 dicembre 2021) Calciomercato Fiorentina: l’allenatore viola Vincenzo Italiano ha deciso che dovrà essere Joao Pedro il rinforzo per l’attacco a gennaio La Fiorentina, dopo aver chiuso per Ikoné, è ora alla ricerca di un vice Vlahovic che dovrà arrivare quasi forzatamente nel mercato di gennaio. E, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano avrebbe deciso su quale calciatore puntare. Si tratta di Joao Pedro, attaccante che riassume tutte le caratteristiche che cerca l’allenatore viola: forte tecnicamente e già esperto del calcio Italiano. Il Cagliari, però, che sta lottando per non retrocedere difficilmente si priverà del suo capitano e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021): l’allenatore viola Vincenzohache dovrà essereilpera gennaio La, dopo aver chiuso per Ikoné, è ora alla ricerca di un vice Vlahovic che dovrà arrivare quasi forzatamente nel mercato di gennaio. E, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Vincenzoavrebbesu quale calciatore puntare. Si tratta di, attaccante che riassume tutte le caratteristiche che cerca l’allenatore viola: forte tecnicamente e già esperto del calcio. Il Cagliari, però, che sta lottando per non retrocedere difficilmente si priverà del suo capitano e ...

