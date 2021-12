Calcio, marcia indietro del Governo: ridotta la capienza negli stadi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Governo fa marcia indietro e rivede la decisione sugli stadi. Inizialmente si era parlato di una capienza mantenuta al 75%, con ingresso obbligatorio con mascherina FFP2. L’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorno ha invece fatto saltare il banco. Stando al decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, negli impianti all’aperto la capienza sarà del 50% con obbligo di mantenere il distanziamento, occupando i posti a “scacchiera“. Per gli impianti al chiuso, invece, si scende a una capienza massima pari al 35%. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlfae rivede la decisione sugli. Inizialmente si era parlato di unamantenuta al 75%, con ingresso obbligatorio con mascherina FFP2. L’aumento dei contagi registratoultimi giorno ha invece fatto saltare il banco. Stando al decreto approvato dal Consiglio dei Ministri,impianti all’aperto lasarà del 50% con obbligo di mantenere il distanziamento, occupando i posti a “scacchiera“. Per gli impianti al chiuso, invece, si scende a unamassima pari al 35%. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

sottilismo : no ma il calcio non è la cosa più marcia e disgustosa del mondo via troiette del twitter calcio ?? - WCogitoergosum : @FBiasin 4×100m staffetta maschile perché un miracolo può capitare ma 4 insieme difficilissimo 100m jacobs miracolo… - sportli26181512 : #Inter, #Dumfries: 'In #Olanda tante critiche, ma non mi sono mai arreso': L'ex PSV, dopo un inizio complicato, ha… - _Sport_Calcio_ : #atletica ???? 2021 (terza parte) ?????????? Le Olimpiadi dei sogni, la meraviglia di 5 medaglie d’oro. Jacobs re dopo Bo… - _Sport_Calcio_ : RT @atleticaitalia: #atletica ???? 2021 (terza parte) ?????????? Le Olimpiadi dei sogni, la meraviglia di 5 medaglie d’oro. Jacobs re dopo Bolt,… -