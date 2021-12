Calcio e Finanza | Inter e Juve valutano il rinvio della finale di Supercoppa

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ladiitaliana trantus è prevista per il 12 gennaio a San Siro, ma la vendita dei biglietti è stata momentaneamente sospesa – così come ha fatto il Napoli per i match del prossimo mese – a causa delle decisioni del Governo, che ieri a causa dell’enorme ondata di Covid che si sta abbattendo sul nostro Paese ha ridotto la massima capienza degli stadi dal 75% al 50%. Secondo quanto appreso dal portale, però, i due club starebbero seriamente pensando di posticipare l’incontro alla finestagione, con la ragionevole speranza che con l’estate la capienza possa tornare almeno al livello precedente. E questo per ragioni legate al mondo degli sponsor, che preferirebbero che la sfida si giochi con una certa cornice di ...