Calcio e Covid, arrivano le parole di Ceferin! (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'impennata dei casi Covid sta mettendo a serio rischio il mondo del Calcio. L'aumento dei contagi ha colpito soprattutto Premier e Bundesliga, ma anche in Serie A i tamponi al rientro dalla sosta stanno evidenziando numerose positività. Aleksander Ceferin Aleksander Ceferin, presidente UEFA, ha parlato di questo tema ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:" Preoccuparsi non aiuta, bisogna prima risolvere i problemi. Siamo ancora ottimisti. Pensiamo che andrà tutto bene." Ha proseguito poi confrontando la situazione di oggi con quella dello scorso anno:" La situazione l'anno scorso era peggiore di questa perché non conoscevamo il virus ed era più dura. Sono ottimista e penso che i grandi eventi del Calcio mondiale potranno ancora andare avanti e gli spettatori potranno assistere". Simone Borghi

