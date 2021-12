Calabria | Gallo | A Camigliatello Silano a Capodanno si scia | presenze da tutto il Sud

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Labitalia) - "Ainsi. A, in Sila, gli impianti sono aperti e questo è un messaggio positivo che vogliamo lanciare. La Regionepunta sulla Sila, era un progetto della governatrice Santelli e anche l'amministrazione Santelli lo porterà avanti". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Gianluca, assessore all'Agricoltura della Regione, da cui dipende l'Arsac, l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura in, che da anni gestisce gli impianti di risalita e le piste a. "Abbiamo lavorato per tempo -spiega- con operai e tecnici per permettere l'avvio degli ...

Adnkronos

L'assessore ha ricordato che la Regione Calabria ha avvito un progetto importante per la Sila: "previsti investimenti cospicui" "A Capodanno in Calabria si scia. A Camigliatello Silano, in Sila, gli i ..."Ci chiediamo quali siano le motivazioni alla base dell'annullamento del precedente bando e se siano state presentate o meno delle candidature" commentano i segretari Carmelo Garufi e Michele Barresi.