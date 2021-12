Cairo | “Belotti? Forse si aspettava lo cedessi al Milan quattro anni fa”

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Cairo: «Avrei dovuto vendere Belotti al Milan»: Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilas… - marinabeccuti : Cairo a La Stampa su Belotti: 'Se mi sento tradito? Ci ha dato tanto e noi altrettanto a lui' - Torinogranatait : Cairo a La Stampa su Belotti: 'Se mi sento tradito? Ci ha dato tanto e noi altrettanto a lui' - GoalItalia : 'Credo se ne andrà a zero' ????? Cairo 'anticipa' l'addio di Belotti al Torino ???? - CalcioFinanza : #Cairo rassegnato a perdere #Belotti a zero: «Avrei dovuto venderlo al #Milan» -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo Belotti

Commenta per primo In un'intervista rilasciata a La Stampa , il presidente del Torino , Urbano, ha fatto il punto sulla squadra granata, parlando anche del futuro di Andrea, Gleison Bremer e Tommaso Pobega , oltre che del rapporto con Ivan Juric. 'Un tempo il mio Toro si ...Poi bisognerà capire il futuro di, che potrebbe andare al Milan in uno scambio con Pobega. Trattativa difficile, che rischia di lasciare il gallo in scadenza a zero tra sei mesi.vuole ...Nell'intervista a La Stampa, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche di Andrea Belotti, il cui rinnovo e la permanenza in granata sembrano difficili. Questo il pensiero di Cairo in ...La storia tra Andrea Belotti e il Torino sembra essere giunta al capolinea. Il Gallo è intenzionato a cambiare aria ed è quasi impossibile che cambi idea.