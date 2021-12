Cagliari, a giorni attesa offerta dal Brasile per Joao Pedro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Cagliari potrebbe perdere il suo capitano nel mese di gennaio: dopo le parole volate nell’ultima sfida casalinga Joao Pedro potrebbe lasciare la Sardegna 7 Il Cagliari potrebbe perdere il suo capitano Joao Pedro a gennaio. In Serie A è la Fiorentina ad aver messo gli occhi sull’attaccante in orbita Nazionale azzurra in vista dei playoff. Non solo i viola, secondo ESPN Brasil, anche il Palmeiras avrebbe messo gli occhi su Joao Pedro. Possibile offerta nei prossimi giorni dal Brasile, c’è attesa a riguardo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilpotrebbe perdere il suo capitano nel mese di gennaio: dopo le parole volate nell’ultima sfida casalingapotrebbe lasciare la Sardegna 7 Ilpotrebbe perdere il suo capitanoa gennaio. In Serie A è la Fiorentina ad aver messo gli occhi sull’attaccante in orbita Nazionale azzurra in vista dei playoff. Non solo i viola, secondo ESPN Brasil, anche il Palmeiras avrebbe messo gli occhi su. Possibilenei prossimidal, c’èa riguardo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

