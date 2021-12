Caduta Libera Campionissimi | chi si sfida e gli ospiti vip della terza puntata

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Stasera, giovedì 30 dicembre, terzo appuntamento con “”, gli speciali in prime time del game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine...

Advertising

contapatrick : ?? Torna il mitico Claudio Lauretta a 'Caduta Libera-Campionissimi' condotto dal grande Gerry Scotti! ?? Questa sera… - ilGerrino92 : @e_inveceno_ @Saimon194 Tagliassero i programmi che floppano, non Caduta Libera... Ottimizzazione alla cazzo - MontiFrancy82 : Terzo appuntamento, giovedì 30 dicembre su Canale 5, con #CadutaliberaCampionissimi @Gerry_Scotti - SMSNEWSOFFICIAL : Terzo appuntamento, giovedì 30 dicembre su Canale 5, con #CadutaliberaCampionissimi @Gerry_Scotti - RadioGoldAl : Questa sera Claudio Lauretta sbarca in prima serata a Caduta Libera su Canale 5 -

Ultime Notizie dalla rete : Caduta Libera

Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5.238.000 (26,1%), su Canale5(replica) 3.164.000 (16,3%), bene il Tg5 senza il Tg1: 4.802.000 (21,5%) In Seconda Serata su Rai1 Un Bebè per Natale 1.323.... Il Podio del Preserale I tre programmi più visti nel Preserale di mercoledì 29 dicembre sono: Rai1 L'Eredità " La Sfida dei 7 parte con ?, mentre L'Eredità sale a Canale5! Inizia la ...Christian Fregoni, il bagnino bresciano campione di Caduta Libera, torna stasera nella trasmissione che lo ha reso celebre: sarà protagonista di ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 29 dicembre 2021 ...