Caduta Libera Campionissimi: anticipazioni e ospiti 30 dicembre 2021 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Stasera in tv giovedì 30 dicembre 2021 va in onda su Canale 5 in prima serata Caduta Libera Molto Speciale, puntata straordinaria del quiz show condotto da Gerry Scotti. Scopri anticipazioni e ospiti. SCOPRI COSA C’È IN TV Terzo appuntamento, giovedì 30 dicembre, con Caduta Libera Campionissimi, gli speciali in prime time del game show condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Ogni puntata vede sulla botola centrale un super campione della storia delle 10 edizioni di “Caduta Libera”. A sfidarlo ci sono altri 8 campioni del passato e 2 personaggi famosi. In questo terzo appuntamento sulla botola centrale tornerà Christian Fregoni (campione per 39 ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Stasera in tv giovedì 30va in onda su Canale 5 in prima serataMolto Speciale, puntata straordinaria del quiz show condotto da Gerry Scotti. Scopri. SCOPRI COSA C’È IN TV Terzo appuntamento, giovedì 30, con, gli speciali in prime time del game show condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. Ogni puntata vede sulla botola centrale un super campione della storia delle 10 edizioni di “”. A sfidarlo ci sono altri 8 campioni del passato e 2 personaggi famosi. In questo terzo appuntamento sulla botola centrale tornerà Christian Fregoni (campione per 39 ...

Advertising

alone73x1 : @Spinning2020 @argos66 Secondo me siamo in caduta libera verso il peggio che non ha limite.Basta vedere la situazio… - zazoomblog : “Caduta libera campionissimi” anticipazioni ed ospiti puntata del 30 dicembre - #“Caduta #libera #campionissimi” - vivietimpera : @NackaSkoglund89 Belotti sembra in caduta libera - contapatrick : ?? Torna il mitico Claudio Lauretta a 'Caduta Libera-Campionissimi' condotto dal grande Gerry Scotti! ?? Questa sera… - ilGerrino92 : @e_inveceno_ @Saimon194 Tagliassero i programmi che floppano, non Caduta Libera... Ottimizzazione alla cazzo -