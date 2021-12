“Caca… tu sei pagato”. Rissa in diretta tv, gli ospiti famosi senza controllo sul tema scottante (Di giovedì 30 dicembre 2021) La guerra contro il Covid. E la battaglia delle opinioni. L’Italia, e non solo, ci mancherebbe, è invischiata ancora con il virus. Nonostante le disposizioni prima del governo Conte e poi dell’attuale guidato da Mario Draghi. E nonostante la campagna vaccinale abbia coinvolto la stragrande maggioranza della popolazione (ad oggi, giovedì 20 dicembre, l’88,91% degli over 12 almeno con una dose, ndr). Così, oltre all’aspetto prettamente sanitario ecco che il Coronavirus entra prepotentemente anche nel dibattito pubblico e mediatico. Basta vedere quello che è avvenuto nell’ultima puntata di “Zona Bianca”, il talk show ideato e condotto da Giuseppe Brindisi che va in onda su Rete 4 alla sera. “Noi – ha esordito Francesco Borgonovo, vice direttore del quotidiano ‘La Verità’ – stiamo assistendo al fallimento di una norma sbagliata, quella sul Green Pass”. E la discussione in studio è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) La guerra contro il Covid. E la battaglia delle opinioni. L’Italia, e non solo, ci mancherebbe, è invischiata ancora con il virus. Nonostante le disposizioni prima del governo Conte e poi dell’attuale guidato da Mario Draghi. E nonostante la campagna vaccinale abbia coinvolto la stragrande maggioranza della popolazione (ad oggi, giovedì 20 dicembre, l’88,91% degli over 12 almeno con una dose, ndr). Così, oltre all’aspetto prettamente sanitario ecco che il Coronavirus entra prepotentemente anche nel dibattito pubblico e mediatico. Basta vedere quello che è avvenuto nell’ultima puntata di “Zona Bianca”, il talk show ideato e condotto da Giuseppe Brindisi che va in onda su Rete 4 alla sera. “Noi – ha esordito Francesco Borgonovo, vice direttore del quotidiano ‘La Verità’ – stiamo assistendo al fallimento di una norma sbagliata, quella sul Green Pass”. E la discussione in studio è ...

Advertising

AngeloSantoro : @D4rkh1gh @fabioalisei @gyn_lemon Perché noi siamo puttane, giusto? Non come te che nessuno si caca perché i poteri… - Fabrizi84200282 : @MatteoF1989 @GiovanniCaredd8 @molocambio @noitre32 Quà se c’è qualcuno che si caca addosso per un po’ di febbretta sei proprio tu. - siiria__ : RT @buongiornissim8: Miriana ma perché devi sempre mettere in mezzo Sole quando non c’entra? Ma perché sei OSSESSIONATA da lei? Ma perché… - Megghy20461771 : RT @buongiornissim8: Miriana ma perché devi sempre mettere in mezzo Sole quando non c’entra? Ma perché sei OSSESSIONATA da lei? Ma perché… - raffy2313 : RT @buongiornissim8: Miriana ma perché devi sempre mettere in mezzo Sole quando non c’entra? Ma perché sei OSSESSIONATA da lei? Ma perché… -