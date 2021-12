Business Tamponi, ecco cosa sta succedendo nelle varie Regioni (Di giovedì 30 dicembre 2021) da Nord a Sud. Prezzi imposti per gli antigenici, ma non per i molecolari Da Nord a Sud la richiesta di Tamponi è aumentata vertiginosamente. La variante Omicron, con la sua contagiosità, sta facendo lievitare esponenzialmente le richieste di controlli. Sono lunghe le file agli hub pubblici e spesso le attese durano diverse ore. I motivi per cui le persone vanno a fare i Tamponi sono i più svariati. Si va dalla semplice precauzione, al controllo per un contatto con un positivo. I tempi lunghi scoraggiano spesso le persone che oltre alle farmacie, si recano in altri centri, magari privati. Quello dei Tamponi si sta trasformando in una vera e propria attività redditizia, quasi un Business. I prezzi variano. Si parte dai 15 euro per gli antigenici delle farmacie – prezzo imposto dal Commissario Straordinario Figliuolo – ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) da Nord a Sud. Prezzi imposti per gli antigenici, ma non per i molecolari Da Nord a Sud la richiesta diè aumentata vertiginosamente. La variante Omicron, con la sua contagiosità, sta facendo lievitare esponenzialmente le richieste di controlli. Sono lunghe le file agli hub pubblici e spesso le attese durano diverse ore. I motivi per cui le persone vanno a fare isono i più svariati. Si va dalla semplice precauzione, al controllo per un contatto con un positivo. I tempi lunghi scoraggiano spesso le persone che oltre alle farmacie, si recano in altri centri, magari privati. Quello deisi sta trasformando in una vera e propria attività redditizia, quasi un. I prezzi variano. Si parte dai 15 euro per gli antigenici delle farmacie – prezzo imposto dal Commissario Straordinario Figliuolo – ...

