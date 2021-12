"Buono veicoli sicuri", ecco quanto si risparmia dal 3 gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sarà attiva dal 3 gennaio 2022 la piattaforma informatica denominata " Buono veicoli sicuri " per chiedere il rimborso di 9,95 euro a compensazione dell’aumento, pari alla stessa cifra, delle tariffe... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sarà attiva dal 32022 la piattaforma informatica denominata "" per chiedere il rimborso di 9,95 euro a compensazione dell’aumento, pari alla stessa cifra, delle tariffe...

Advertising

mims_gov : Revisione auto: dal 3 gennaio sarà online la piattaforma 'Buono veicoli sicuri' per richiedere il rimborso di 9,95… - TrasportiItalia : Arriva il buono per compensare l'aumento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi. Scopri c… - mirkot : Gentile @mims_gov oggi è il 22/12/2021 , potete pubblicare il portale per richiedere il buono veicoli sicuri? Perch… - ITmanagerSlife : @Sogei_SpA Grazie, oggi 21/12/21 doveva nascere il portale per accedere al «Buono veicoli sicuri». Non ce n'è trac… -