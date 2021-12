Advertising

lollilallo : @Gazzetta_it Bucchi ha paura del papà di Scamacca - sportli26181512 : Bucchi: 'Scamacca mi ricorda Ibra. Frattesi sicuro di sé come solo i big...': Bucchi: 'Scamacca mi ricorda Ibra. Fr… - Gazzetta_it : Bucchi: 'Scamacca mi ricorda Ibra. Frattesi sicuro di sé come solo i big...' -

Ultime Notizie dalla rete : Bucchi Scamacca

La Gazzetta dello Sport

... Cristian, ora tecnico della Triestina in Serie C e in isolamento dopo i 18 casi di positività, tra giocatori e staff. 'e Frattesi sono due grandi lavoratori: curiosissimi e ambiziosi.... acquistando Marfella, Malcuit e Christianper 78 milioni. Invece, non era stato il Napoli a ... Il Napoli ha arretrato vistosamente il baricentro, subendo un gol circense da parte di, ...