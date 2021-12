Brasile, inondazioni nello stato di Bahia: le immagini aeree dei danni causati dall'alluvione (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le immagini aeree mostrano i danni causati dall'alluvione nello stato brasiliano di Bahia. Il bilancio delle vittime delle forti piogge che hanno colpito lo stato da novembre e' salito a 18, in mezzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lemostrano ibrasiliano di. Il bilancio delle vittime delle forti piogge che hanno colpito loda novembre e' salito a 18, in mezzo ...

Advertising

VtopiaModerna : Il Brasile funestato da forti piogge e inondazioni - cymarysol : RT @lovetttle: @Gitro77 In termini di robot stanno facendo progressi immensi, criptò, siccità, inondazioni, stanno già accadendo (vedi Bras… - fracaruc : RT @lovetttle: @Gitro77 In termini di robot stanno facendo progressi immensi, criptò, siccità, inondazioni, stanno già accadendo (vedi Bras… - lovetttle : @Gitro77 In termini di robot stanno facendo progressi immensi, criptò, siccità, inondazioni, stanno già accadendo (… - Piergiulio58 : Il Brasile funestato da forti piogge e inondazioni. -