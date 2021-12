Brasile, inondazioni nello Stato di Bahia: le immagini aeree dei danni causati dall’alluvione (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le immagini aeree mostrano i danni causati dall’alluvione nello Stato brasiliano di Bahia. Il numero delle vittime delle forti piogge che hanno colpito lo Stato del Brasile da novembre è salito a 18, in mezzo a torrenti incessanti che hanno provocato lo sfollamento di 35.000 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lemostrano ibrasiliano di. Il numero delle vittime delle forti piogge che hanno colpito lodelda novembre è salito a 18, in mezzo a torrenti incessanti che hanno provocato lo sfollamento di 35.000 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

