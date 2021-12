Botti di capodanno: ecco cosa non si può fare nelle grandi città italiane (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con l'arrivo della notte di San Silvestro tornano puntuali le ordinanze dei sindaci che in molte città italiane vietano l'utilizzo di fuochi artificiali e Botti artigianali per festeggiare il nuovo anno. Una pratica molto diffusa da Nord a Sud ma che negli ultimi anni è stata criticata e ostacolata a causa dei danni che i Botti provocano alla salute di animali e persone, oltre agli inquinanti che immettono nell'ambiente. Milano: Botti vietati fino al 31 marzo Nel capoluogo lombardo il divieto di giochi pirotecnici, petardi e Botti è già attivo dall'1 ottobre e durerà fino al 31 marzo. Una misura adottata dalla giunta municipale per migliorare la qualità dell'aria: secondo i dati dell'Inemar (Inventario emissioni aria) redatto da Arpa, i fuochi d'artificio sarebbero responsabili del 6 ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con l'arrivo della notte di San Silvestro tornano puntuali le ordinanze dei sindaci che in moltevietano l'utilizzo di fuochi artificiali eartigianali per festeggiare il nuovo anno. Una pratica molto diffusa da Nord a Sud ma che negli ultimi anni è stata criticata e ostacolata a causa dei danni che iprovocano alla salute di animali e persone, oltre agli inquinanti che immettono nell'ambiente. Milano:vietati fino al 31 marzo Nel capoluogo lombardo il divieto di giochi pirotecnici, petardi eè già attivo dall'1 ottobre e durerà fino al 31 marzo. Una misura adottata dalla giunta municipale per migliorare la qualità dell'aria: secondo i dati dell'Inemar (Inventario emissioni aria) redatto da Arpa, i fuochi d'artificio sarebbero responsabili del 6 ...

Advertising

gualtierieurope : Ho firmato l’ordinanza che vieta i botti di #Capodanno a #Roma. Tuteliamo così l’incolumità degli adulti e soprattu… - Roma : ?? A #Capodanno vietati #botti, fuochi d'artificio e petardi. Il divieto sarà in vigore dalle 00:01 del 31 dicembre… - poliziadistato : Pescara, controlli #Capodanno Sequestrati 8 quintali di #botti illegali messi in vendita con falsa catalogazione e… - ddonttouchmee : RT @believeinmusic_: il sindaco di roma ha firmato un’ordinanza per vietare i botti di capodanno e vorrei avere la sua fiducia verso il pro… - salvalapezza : A tutti quelli che domani si diletteranno a sparare i botti dico:'bravi, fate bene!' Un consiglio Per un risultato… -