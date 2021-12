Bonus Patente fino a mille euro. Ecco a chi spetta e come richiedere il contributo - ISTRUZIONI (Di giovedì 30 dicembre 2021) come stabilito dal decreto Infrastrutture arriva un "Bonus" destinato ai giovani di età non superiore ai 35 anni che vogliano prendere la Patente e/o l’abilitazione CQC e lavorare come autotrasportatori... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 dicembre 2021)stabilito dal decreto Infrastrutture arriva un "" destinato ai giovani di età non superiore ai 35 anni che vogliano prendere lae/o l’abilitazione CQC e lavorareautotrasportatori...

Advertising

Cardocan1 : @DanieleBerghino Io trovo squallido equiparare utilizzo del bonus a truffa. Sarebbe come dire che chi ha la patente… - UeT1982 : Il #bonus per i giovani tra i 18 e i 35 anni per conseguire la #patente di autotrasportatori sarà pari all’80% del… - frain_rx : RT @TrendOnline: Stai per prendere la patente? Sai delle novità sui test? E del Bonus Patente? Vediamo insieme oggi come cambia la patente… - TrendOnline : Stai per prendere la patente? Sai delle novità sui test? E del Bonus Patente? Vediamo insieme oggi come cambia la… - PulcinoRossoner : RT @Masssimilianoo: Sento al Tg che per avviare i giovani al lavoro di camionista, il governo introdurrà per loro il bonus patente. Ma rag… -