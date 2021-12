Bologna: Molla, Viola e Dominguez positivi al Covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) Comunicato ufficiale del Bologna: i tre calciatori risultati positivi al Covid dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato Il Bologna, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato la positività al Covid di tre giocatori. COMUNICATO – «Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Comunicato ufficiale del: i tre calciatori risultatialdopo l’ultimo giro di tamponi effettuato Il, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato latà aldi tre giocatori. COMUNICATO – «IlFc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata latà al-19 dei calciatori Marco, Nicolase Nicolas. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

