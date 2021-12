Bollette, nel primo trimestre +55% per la luce e +41,8% per il gas (Di giovedì 30 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – L'aumento per la famiglia tipo in tutela sarà del +55% per la bolletta dell'elettricità e del +41,8% per quella del gas per il primo trimestre del 2022. Lo rende noto l'Arera, spiegando che i nuovi straordinari record al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso e dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento del 65% della bolletta dell'elettricità e del 59,2% di quella del gas. L'Autorità ha confermato l'annullamento transitorio degli oneri generali di sistema in bolletta e potenziato il bonus sociale alle famiglie in difficoltà, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, con cui il Governo – oltre a ridurre l'Iva sul gas al 5% per il trimestre – ha stanziato le risorse necessarie agli interventi, con ciò consentendo di alleggerire l'impatto su 29 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – L'aumento per la famiglia tipo in tutela sarà delper la bolletta dell'elettricità e del +41,8% per quella del gas per ildel 2022. Lo rende noto l'Arera, spiegando che i nuovi straordinari record al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso e dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento del 65% della bolletta dell'elettricità e del 59,2% di quella del gas. L'Autorità ha confermato l'annullamento transitorio degli oneri generali di sistema in bolletta e potenziato il bonus sociale alle famiglie in difficoltà, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022, con cui il Governo – oltre a ridurre l'Iva sul gas al 5% per il– ha stanziato le risorse necessarie agli interventi, con ciò consentendo di alleggerire l'impatto su 29 ...

