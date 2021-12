Bollette luce e gas, nuovo aumento: stangata a inizio 2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) nuovo aumento delle Bollette di luce e del gas, con la stangata ad inizio 2022. Nonostante gli interventi del governo che limitano scenari peggiori, l’aumento per la famiglia tipo in tutela sarà, infatti, del 55% per la bolletta dell’elettricità e del 41,8% per quella del gas per il primo trimestre del 2022. Lo rende noto l’Arera in un comunicato precisando che i nuovi straordinari record al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso (quasi raddoppiati nei mercati spot del gas naturale e dell’energia elettrica nel periodo settembre-dicembre 2021) e dei permessi di emissione di CO2, senza interventi, avrebbero portato ad un aumento del 65% della bolletta dell’elettricità e del 59,2% di quella del gas. Per ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021)delledie del gas, con laad. Nonostante gli interventi del governo che limitano scenari peggiori, l’per la famiglia tipo in tutela sarà, infatti, del 55% per la bolletta dell’elettricità e del 41,8% per quella del gas per il primo trimestre del. Lo rende noto l’Arera in un comunicato precisando che i nuovi straordinari record al rialzo dei prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso (quasi raddoppiati nei mercati spot del gas naturale e dell’energia elettrica nel periodo settembre-dicembre 2021) e dei permessi di emissione di CO2, senza interventi, avrebbero portato ad undel 65% della bolletta dell’elettricità e del 59,2% di quella del gas. Per ...

Advertising

Antonio_Tajani : Con il caro bollette (+55% luce,+41,8% gas) rischiamo conseguenze drammatiche. I più poveri non riescono a pagare l… - Agenzia_Ansa : Dal primo gennaio l'aumento della bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo sarà del +55% mentre quella del ga… - matteosalvinimi : Chiedo al presidente Draghi di convocare un tavolo straordinario con imprese, artigiani, sindacati e famiglie sul t… - tiberiobagnarol : RT @Agenzia_Ansa: Dal primo gennaio l'aumento della bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo sarà del +55% mentre quella del gas del… - ItaliaNotizie24 : Bollette, nel primo trimestre +55% per la luce e +41,8% per il gas -