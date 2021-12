Bollette, la botta è peggio del previsto (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli aumenti delle Bollette della luce e del gas che scatteranno dal primo gennaio potevano essere ancora più imponenti se il Governo non fosse intervenuto. Mario Draghi è stato il primo a riconoscere che i 3,8 miliardi stanziati con la legge di bilancio potranno attenuare solo in parte il colpo delle tariffe record che dureranno fino a fine marzo. Ma quando lo scenario reale dice che l’elettricità costerà il 55% in più e il gas sarà maggiorato del 41,8% è evidente che il colpo di frusta non è solo nella differenza esigua con lo scenario avverso, quello che si sarebbe verificato in assenza di misure (+65% per la luce e +59,2% per il gas). È nel valore assoluto di quello che accadrà tra due giorni. È nei 610 euro in più all’anno che una famiglia dovrà tirare fuori rispetto a dodici mesi fa per pagare le Bollette del gas, mentre per quelle della luce ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli aumenti delledella luce e del gas che scatteranno dal primo gennaio potevano essere ancora più imponenti se il Governo non fosse intervenuto. Mario Draghi è stato il primo a riconoscere che i 3,8 miliardi stanziati con la legge di bilancio potranno attenuare solo in parte il colpo delle tariffe record che dureranno fino a fine marzo. Ma quando lo scenario reale dice che l’elettricità costerà il 55% in più e il gas sarà maggiorato del 41,8% è evidente che il colpo di frusta non è solo nella differenza esigua con lo scenario avverso, quello che si sarebbe verificato in assenza di misure (+65% per la luce e +59,2% per il gas). È nel valore assoluto di quello che accadrà tra due giorni. È nei 610 euro in più all’anno che una famiglia dovrà tirare fuori rispetto a dodici mesi fa per pagare ledel gas, mentre per quelle della luce ...

