Bollette | gli aiuti del governo non bastano | nel 2022 i costi per famiglia quasi raddoppiati – I dati Arera

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal primo gennaio per tutti i consumatori, per tutto il primo trimestre del, ledella luce costeranno il 55 per cento in più, mentre quelle del gas subiranno un rincaro del 41,8 per cento. Sono gli aumenti definitivi comunicati da, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, «malgrado gli interventi» delDraghi.ha sottolineato però che senza l’intervento dell’esecutivo gli aumenti in bolletta sarebbero stati ben più elevati, e «avrebbero portato a un aumento del 65 per cento la bolletta dell’elettricità e del 59,2 per cento quella del gas». Inoltre, per i nuclei familiari in difficoltà economica (circa 2,5 milioni di famiglie) sono stati aumentati i bonus sociali secondo quanto previsto dalla Manovra, in cui l’esecutivo ha ridotto ...