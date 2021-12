Bollette energia: Nomisma prevede aumento tra 770 e 1.200 euro a famiglia. Proteste dei consumatori (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con gli interventi per ora annunciati (3,8 miliardi) più il ripetersi di quanto fatto prima (5 miliardi) l’aumento sarà del 40% per il gas e per l’elettricità del 28% con una spesa di 770 euro in più a famiglia, prevede la società L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con gli interventi per ora annunciati (3,8 miliardi) più il ripetersi di quanto fatto prima (5 miliardi) l’sarà del 40% per il gas e per l’elettricità del 28% con una spesa di 770in più ala società L'articolo proviene da Firenze Post.

Con gli interventi per ora annunciati (3,8 miliardi) più il ripetersi di quanto fatto prima (5 miliardi) l'aumento sarà del 40% per il gas e per l'elettricità del 28% con una spesa di 770 euro in più ...

