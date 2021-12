Bollette da incubo | dal 1° gennaio +55% luce | +41 | 8% gas

(Di giovedì 30 dicembre 2021) In bolletta rincari pere gas. A causa delle quotazioni delle materie prime nel primo trimestre 2022 gli aumenti sono pari alper l’energia elettrica e +41,8% per il gas. Lo rende noto l’Autorità per l’Energia (Arera), specificando che l’intervento del Governo limita scenari peggiori. “Ancora una volta azzerati gli oneri generali in bolletta e ridotta l’Iva per il gas per 35 milioni di clienti domestici e microimprese. Per le famiglie in difficoltà bonus sociali aumentati e possibilità di rateizzazione”.

Advertising

asso_aidi : ?? I settori manifatturieri italiani si trovano a fronteggiare un drammatico aumento dei costi delle commodity energ… - PaolaAnna8 : RT @ALFO100897: Bollette da incubo, le imprese al governo: «A gennaio non sappiamo se riapriremo» @Palazzo_Chigi @Quirinale @Confcommercio… - RosariaM6 : @alexium_alessio @borghi_claudio Non solo... Dobbiamo sorbirxi?tweet di cazzate su bollette, energia nucleare, tass… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollette incubo

IL GIORNO

luce e gas 2022,rincari. Quanto si pagherà ... https://www.ilgiorno.it › Economia 1 dic 2021 - Secondo gli esperti di Nomisma, al primo gennaio la bolletta del gas avrà un ...A partire dal cibo, passando per ledi luce e gas, fino ad arrivare all'abbigliamento e ... Pensioni, scatta l'allarme, scenario da: le parole di Tridico Qualche tempo fa abbiamo visto ...In bolletta rincari per luce e gas. A causa delle quotazioni delle materie prime nel primo trimestre 2022 gli aumenti sono pari al +55% per l’energia elettrica e +41,8% per il gas. Lo rende noto l’Aut ...Insomma, non una buona notizia per gli italiani Qualche anticipazione era già arrivata per bocca dello stesso presidente Stefano Besseghini, che aveva parlato di un aumento del 50% per l’elettricità e ...