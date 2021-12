Bollette, aumenti record: da gennaio +55% per la luce, +41,8% gas (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal primo gennaio l’ aumento della bolletta dell’elettricit à per la famiglia tipo in tutela sarà del +55% , mentre per quella del gas del +41,8% . Lo fa sapere l'Autorità di regolazione per energia,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal primol’ aumento della bolletta dell’elettricit à per la famiglia tipo in tutela sarà del, mentre per quella del gas del +41,8% . Lo fa sapere l'Autorità di regolazione per energia,...

Advertising

matteosalvinimi : Continua il pressing della Lega sul governo: urgente intervenire nei prossimi giorni per aiutare famiglie e imprese… - Agenzia_Ansa : Previsione Nomisma sul caro bollette: 'In assenza di interventi del governo avremmo un aumento del 61% per il gas;… - MediasetTgcom24 : Bollette, Nomisma: aumenti tra 770 e 1.200 euro a famiglia #bollette - infoiteconomia : Bollette, nel 2021 record di aumenti: gas +540% ed energia +510% - Sabrina_aga : RT @ilSalvagenteit: Bollette altra stangata: gas aumenta del 41,8% luce del 55% Per famiglia media previsto maxi aumento di 1.000 euro #co… -