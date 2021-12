Bollette, arriva la stangata: a gennaio +55% per la luce e +41,8% per il gas (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'aumento per la famiglia tipo in tutela sarà del +55% per la bolletta dell'elettricità e del +41,8% per quella del gas per il primo trimestre del 2022. Lo rende noto l'Arera (Autorità di regolazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'aumento per la famiglia tipo in tutela sarà delper la bolletta dell'elettricità e del +41,8% per quella del gas per il primo trimestre del 2022. Lo rende noto l'Arera (Autorità di regolazione ...

Advertising

paolocosso : Bollette, arriva la stangata. A gennaio +55% per la luce e +41,8% il gas #buonasera #telcoblog #informati #tlc… - infoiteconomia : Arriva la stangata di Capodanno sulle bollette - GiovannaCampi6 : RT @giulicitte52: Bollette, arriva la stangata. A gennaio +55% per la luce e +41,8% il gas - Economia - ANSA - giulicitte52 : Bollette, arriva la stangata. A gennaio +55% per la luce e +41,8% il gas - Economia - ANSA - comein1specchio : Buon divertimento. Bollette, arriva la stangata. A gennaio +55% per la luce e +41,8% il gas - Economia - ANSA -