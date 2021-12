Bollette, Arera: Spesa media annua a famiglia 823 euro per luce (+68%) e 1.560 euro per gas (+64%) (Di giovedì 30 dicembre 2021) In termini di effetti finali, gli aumenti delle Bollette per il primo trimestre 2022 si tradurranno per quella elettrica in una Spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il primo aprile 2021 e il 31 marzo 2022) di circa 823 euro, con una variazione del +68% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente a un incremento di circa 334 euro/anno. Lo precisa Arera nella nota in cui annuncia gli aumenti. Nello stesso periodo, la Spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.560 euro, con una variazione del +64% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) In termini di effetti finali, gli aumenti delleper il primo trimestre 2022 si tradurranno per quella elettrica in unaper la-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il primo aprile 2021 e il 31 marzo 2022) di circa 823, con una variazione delrispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente a un incremento di circa 334/anno. Lo precisanella nota in cui annuncia gli aumenti. Nello stesso periodo, ladellatipo per la bolletta gas sarà di circa 1.560, con una variazione delrispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal primo gennaio l'aumento della bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo sarà del +55% mentre quella del ga… - Corriere : Bollette, nuovo record. Arera: «Da gennaio +55% per la luce, +41,8% per il gas» - straneuropa : Urca! ++ Bollette: Arera, da gennaio +55% per la luce, +41,8% gas ++ Senza interventi, sarebbero stati del +65% e +59,2% @LaStampa - PaoloCaminiti1 : RT @Corriere: Bollette, nuovo record. Arera: «Da gennaio +55% per la luce, +41,8% per il gas» - analistapercaso : Bollette, in arrivo la stangata. Da gennaio +55% per la luce. -