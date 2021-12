Bollette: Arera, dal 1 gennaio gas + 41,8% elettricità +55%, nonostante intervento governo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dalle dichiarazioni dell'Autorità risulta dunque che l'intervento magnificato dagli estimatori di Draghi e dallo stesso governo non serve quasi a nulla, non abbatte sostanzialmente i livelli di spesa e crea soltanto aggravi per il bilancio pubblico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dalle dichiarazioni dell'Autorità risulta dunque che l'magnificato dagli estimatori di Draghi e dallo stessonon serve quasi a nulla, non abbatte sostanzialmente i livelli di spesa e crea soltanto aggravi per il bilancio pubblico L'articolo proviene da Firenze Post.

