Bollette, Arera: "Da gennaio +55% per la luce, +41,8% per il gas" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal 1 gennaio l'aumento della bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo con un contratto nel mercato tutelato sarà del +55%, mentre per quella del gas del +41,8%. Lo rende noto l'Arera. Aumenti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal 1l'aumento della bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo con un contratto nel mercato tutelato sarà del, mentre per quella del gas del +41,8%. Lo rende noto l'. Aumenti ...

