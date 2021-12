Bollette: Arera, da gennaio +55% per la luce, +41,8% gas (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal primo gennaio l'aumento della bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo in tutela sarà del +55%, mentre per quella del gas del +41,8%. Lo fa sapere l'Autorità di regolazione per energia, reti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dal primol'aumento della bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo in tutela sarà del, mentre per quella del gas del +41,8%. Lo fa sapere l'Autorità di regolazione per energia, reti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal primo gennaio l'aumento della bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo sarà del +55% mentre quella del ga… - ARERA_it : Tutto quello che c'è da sapere sulle prossime #bollette #luce e #gas lo trovi qui ?? - gozen4ji__ : RT @Agenzia_Ansa: Dal primo gennaio l'aumento della bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo sarà del +55% mentre quella del gas del… - tiberiobagnarol : RT @Agenzia_Ansa: Dal primo gennaio l'aumento della bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo sarà del +55% mentre quella del gas del… - angela_mf64 : RT @Agenzia_Ansa: Dal primo gennaio l'aumento della bolletta dell'elettricità per la famiglia tipo sarà del +55% mentre quella del gas del… -