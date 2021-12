Bivio Suning, Goldman cerca acquirenti USA per l’Inter (Di giovedì 30 dicembre 2021) USi potrebbe decidere nei primi sei mesi del 2022 il futuro dell’Inter. Lo sottolinea Il Sole 24 Ore, spiegando che in Cina i banchieri di Goldman Sachs – banca d’affari statunitense di riferimento della famiglia Zhang – stanno ormai da diversi mesi cercando nuove opzioni strategiche, tra le quali è contemplata la cessione del club L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021) USi potrebbe decidere nei primi sei mesi del 2022 il futuro del. Lo sottolinea Il Sole 24 Ore, spiegando che in Cina i banchieri diSachs – banca d’affari statunitense di riferimento della famiglia Zhang – stanno ormai da diversi mesindo nuove opzioni strategiche, tra le quali è contemplata la cessione del club L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Bivio Suning Borse europee poco mosse, Milano sulla parità nell'ultima seduta dell'anno Le ultime di Suning al bivio sull'Inter. Goldman Sachs cerca compratori Usa di Carlo Festa Tesla, la produzione è raddoppiata. Musk chiude la vendita delle sue azioni di Alberto Annicchiarico ...

Perché nessun miliardario compra squadre italiane? L'Inter a meno di sorprese finirà proprietà del fondo americano Oaktree poiché Suning non ripagherà ... Arriviamo proprio al Milan , il quale una volta messi a posto i conti sarà di fronte ad un bivio: ...

Suning al bivio sull'Inter. Goldman Sachs cerca compratori Usa Il Sole 24 ORE Bivio Suning, Goldman cerca acquirenti USA per l’Inter La banca d'affari al lavoro per cercare compratori per il club nerazzurro: aperto un filone che porta agli Stati Uniti.

Suning al bivio sull’Inter. Goldman Sachs cerca compratori Usa La vendita della squadra nerazzurra, verrà annunciata, come sembra probabile, nella prima metà del 2022. Non pochi gli ostacoli per l’acquisto da parte dei sauditi di Pif ...

