Bimba ha grave malattia congenita, ma per i giornali è Covid: la mamma li smaschera sui social (Di giovedì 30 dicembre 2021) Udine, 30 dic — Approfittare della grave malattia di una Bimba di soli tre mesi per diffondere allarmismo sul Covid e convincere i cittadini della necessità di vaccinare anche i più piccoli: fatto. Stavolta la stampa nostrana si è decisamente superata. «Una Bimba, udinese di solo tre mesi, positiva al Covid, è stata trasportata dal Burlo di Trieste a Roma ed è stata ricoverata al Bambino Gesù. A concludere la missione di trasporto sanitario d’urgenza a favore della piccola è stato un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica Militare». Così il 27 dicembre Udine Today e altre testate informavano i suoi lettori della vicenda che vedeva come protagoniste la piccola Agata e la mamma, Simona Settembre, con lei sull’aereo che la portava a Roma. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Udine, 30 dic — Approfittare delladi unadi soli tre mesi per diffondere allarmismo sule convincere i cittadini della necessità di vaccinare anche i più piccoli: fatto. Stavolta la stampa nostrana si è decisamente superata. «Una, udinese di solo tre mesi, positiva al, è stata trasportata dal Burlo di Trieste a Roma ed è stata ricoverata al Bambino Gesù. A concludere la missione di trasporto sanitario d’urgenza a favore della piccola è stato un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica Militare». Così il 27 dicembre Udine Today e altre testate informavano i suoi lettori della vicenda che vedeva come protagoniste la piccola Agata e la, Simona Settembre, con lei sull’aereo che la portava a Roma. La ...

Advertising

previati64 : RT @IlPrimatoN: Strumentalizzare la grave malattia di una bimba di soli tre mesi per diffondere allarmismo sul Covid: fatto - ale_AsRoma_92 : RT @IlPrimatoN: Strumentalizzare la grave malattia di una bimba di soli tre mesi per diffondere allarmismo sul Covid: fatto - GiulianAlfredo : Strumentalizzare la grave malattia di una bimba di soli tre mesi per diffondere allarmismo sul Covid: fatto - IlPrimatoN : Strumentalizzare la grave malattia di una bimba di soli tre mesi per diffondere allarmismo sul Covid: fatto - Giorno_Pavia : Grave la bimba finita contro il palo -