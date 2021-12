Beneficenza, raccolti oltre 4 milioni di euro per l'Unicef (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un concerto con Dua Lipa e una raccolta benefica di oltre 4 milioni di euro per Unicef Italia. Questi i due maggiori risultati, oltre a una serata vippissima e sentita, della quinta edizione dell'... Leggi su lanazione (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un concerto con Dua Lipa e una raccolta benefica didiperItalia. Questi i due maggiori risultati,a una serata vippissima e sentita, della quinta edizione dell'...

Advertising

Alaskaliu1 : RT @mjfansquare: 1489,63 euro raccolti in meno di due settimane, di cui 866,50 donati in beneficenza a sostegno delle persone affette da Ma… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SOLIDARIETA' - 50mila euro alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, fondi raccolti in occasione del LABELON Gran Gal… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SOLIDARIETA' - 50mila euro alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, fondi raccolti in occasione del LABELON Gran Gal… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SOLIDARIETA' - 50mila euro alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, fondi raccolti in occasione del LABELON Gran Gal… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SOLIDARIETA' - 50mila euro alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, fondi raccolti in occasione del LABELON Gran Gal… -