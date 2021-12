Belen Rodriguez | ecco la sua famiglia | non manca qualcuno?

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Periodo di relax per. In uno scatto condiviso si è mostrata con la sua. Ma sembrarechi.(GettyImages)è sempre stata al centro di numeroso voci di gossip. È una delle figure su cui i giornalisti di cronaca rosa puntano maggiormente i riflettori. Molti sapranno come le sue storie hanno fatto discutere e hanno tenuto banco. La sua popolarità ha fatto sì che i fan volessero sapere davvero tutto di. Nelle passate settimane, infatti, si è parlato di una possibile rottura con il fotografo Antonino Spinalbese. Anche questo argomento è stato al centro di tantissime voci. Alla fine, conosciamo il gossip. Prima ...

Advertising

BaritaliaNews : Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo le accuse di Nina Moric e il web la applaude - BaritaliaNews : Belen Rodriguez pubblica una chat col figlio Santiago e il web si commuove - infoitcultura : Belen Rodriguez in vacanza, la dedica al figlio Santiago: “Mi fai impazzire” - infoitcultura : Belen Rodriguez 'cancella' Antonino Spinalbese/ Sparita la foto commentata da lui - infoitcultura : Belen Rodriguez pubblica una chat col figlio Santiago e il web si commuove -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

elle.com

...alla "crisi nera" tra Beléne Antonino Spinalbese , Stefano de Martino ha pensato bene di condire il tutto con una frase semplice come 'Era avvilente essere etichettato come il signor'...Leggi anche >>>, la casa ad Ibiza è uno spettacolo: il giardino e la piscina la fanno sognare Come ci ha abituati da quando la conosciamo,anche stavolta ha dimostrato un gusto raffinato nello ...Periodo di relax per Belen Rodriguez. In uno scatto condiviso si è mostrata con la sua famiglia. Ma sembra mancare qualcuno. Ecco chi.Belén Rodriguez non sa rinunciare al lusso. Gli ultimi accessori griffati sfoggiati sono una borsa di Hermes e un paio di guanti Prada ...