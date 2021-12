Belen come non l’abbiamo mai vista: a 14 anni (sempre col sorriso) (Di giovedì 30 dicembre 2021) Qual è il modo migliore per cancellare qualsiasi traccia di tristezza? Fare un tuffo nel passato, magari ripescando alcune delle foto più belle e osservare il percorso che abbiamo fatto nel tempo, forse cadendo, ma sempre col sorriso. Negli ultimi tempi, Belen Rodriguez è stata al centro di polemiche e chiacchiericci: dalla crisi con Antonino Spinalbese fino alle accuse di Nina Moric, la showgirl non si è piegata, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e ha preferito mantenere un profilo basso. Belen Rodriguez, la foto a 14 anni: sempre col sorriso Dopo aver condiviso il post con l’autografo di Sophia Loren – una risposta ben poco velata per replicare alle accuse avanzate dalla Moric – ha voluto aggiungere un’altra immagine al suo feed, molto potente e ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 dicembre 2021) Qual è il modo migliore per cancellare qualsiasi traccia di tristezza? Fare un tuffo nel passato, magari ripescando alcune delle foto più belle e osservare il percorso che abbiamo fatto nel tempo, forse cadendo, macol. Negli ultimi tempi,Rodriguez è stata al centro di polemiche e chiacchiericci: dalla crisi con Antonino Spinalbese fino alle accuse di Nina Moric, la showgirl non si è piegata, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e ha preferito mantenere un profilo basso.Rodriguez, la foto a 14colDopo aver condiviso il post con l’autografo di Sophia Loren – una risposta ben poco velata per replicare alle accuse avanzate dalla Moric – ha voluto aggiungere un’altra immagine al suo feed, molto potente e ...

Advertising

DBalcanio : Io invece mi sono sempre chiesta come abbia fatto lui a passare da una figa come Belen a lei #gfvip - zazoomblog : Stefano De Martino gesto di Belen non passa inosservato: come avrà reagito lui? - #Stefano #Martino #gesto #Belen… - zazoomblog : Stefano De Martino gesto di Belen non passa inosservato: come avrà reagito lui? - #Stefano #Martino #gesto #Belen… - nanna89106898 : @ROBERTOBA81 @LittleDorrit24 la carriera di Soleil é aver messo le corna al fidanzato Luca Onestini, ha fatto l'iso… - OverpartyC : @LuciaScomb Il mistero è stato svelato qualche sera fa da Gian e Soleil che ballavano... Il C..z.!!! (detto da loro… -