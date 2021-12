Beautiful | Thomas può tenere la bambola di Hope!

Leggi su formatonews

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme che cosa succederà in questo nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera più longeva. Anche oggi, 30 dicembre abbiamo modo di vedere un nuovo episodio per quanto riguarda. Cerchiamo quindi di capire che cosa sta succedendo traed Hope, per colpa del manichino di lei che tiene in casa il giovane Forrester. LEGGI ANCHE —> Un posto al sole: Fabrizio e Marina è tutto da rifare nuovamente Iniziamo con il dire che Hope ha una enorme fiducia nei confronti di, anche calcolando quello che è successo nel passato. Hope:puòlaLa giovane infatti ha dato al bravo stilista una nuova possibilità di far parte della squadra e per lo più lo sta facendo riavvicinare piano piano al piccolo Douglas come ...