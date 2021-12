Beautiful anticipazioni | Thomas pronto a uccidere Liam | Spencer in pericolo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Hope non sembra avere nessuna intenzione di allontanarsi dadopo quello che ha scoperto anzi. Eppurepensava che un manichino ritrovato in casa di un uomo ossessionato da lei potesse finalmente farle aprire gli occhi. Ma a quanto pare sbagliava e ha preso davvero un grandissimo granchio…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 31 dicembre 2021. Vi ricordiamo che le soap di Canale 5 non si fermano per Capodanno, anzi. Continueremo a vedere siache Una vita in questo fine settimana di festa. Ma adesso torniamo a Los Angeles…Hope ha deciso di non denunciare il furto del manichino e ha spiegato a Charlie che è stato ritrovato. Steffy invece ha assistito a una strana discussione tra ...