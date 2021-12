Bayern Monaco: Kimmich pronto a tornare in campo, prima chance già col Moenchengladbach? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Joshua Kimmich sta per tornare ad allenarsi con il Bayern Monaco. Stando a quanto riporta Kicker, il centrocampista tedesco avrebbe superato l’infezione da Coronavirus e dovrebbe quindi scendere in campo già domenica prossima, in quello che sarà il primo allenamento del nuovo anno della formazione bavarese. Non ancora sicura la sua disponibilità per il match del 7 gennaio contro il Borussia Moenchengladbach vista la lunga assenza dal campo. Da ricordare infatti che il 26enne ha perso una grande parte della stagione a causa del suo rifiuto a vaccinarsi contro il Covid-19, venendo quindi messo fuori rosa. SITO Bayern Monaco SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Joshuasta perad allenarsi con il. Stando a quanto riporta Kicker, il centrocampista tedesco avrebbe superato l’infezione da Coronavirus e dovrebbe quindi scendere ingià domenica prossima, in quello che sarà il primo allenamento del nuovo anno della formazione bavarese. Non ancora sicura la sua disponibilità per il match del 7 gennaio contro il Borussiavista la lunga assenza dal. Da ricordare infatti che il 26enne ha perso una grande parte della stagione a causa del suo rifiuto a vaccinarsi contro il Covid-19, venendo quindi messo fuori rosa. SITOSportFace.

