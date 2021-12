Basket, Serie A: rinviate anche tutte le partite della quattordicesima giornata (Di giovedì 30 dicembre 2021) La pandemia di Covid-19 continua a non dare tregua al mondo del Basket e, dopo i cambiamenti apportati al calendario di Serie A2, la Lega Serie A ha disposto anche il rinvio di tutte le partite del quattordicesimo turno. I match in questione avrebbero dovuto svolgersi domenica 2 gennaio 2022 ma, a causa dei numerosi casi di positività le squadra non potranno scendere in campo. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della predette gare. Ecco la nota ufficiale della Lega Serie A: COME CAMBIA CALENDARIO A2 “Il Presidente della LBA Umberto Gandini, considerato il repentino aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 in tutto il Paese che ha coinvolto e sta coinvolgendo da alcuni giorni molte ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) La pandemia di Covid-19 continua a non dare tregua al mondo dele, dopo i cambiamenti apportati al calendario diA2, la LegaA ha dispostoil rinvio diledel quattordicesimo turno. I match in questione avrebbero dovuto svolgersi domenica 2 gennaio 2022 ma, a causa dei numerosi casi di positività le squadra non potranno scendere in campo. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recuperopredette gare. Ecco la nota ufficialeLegaA: COME CAMBIA CALENDARIO A2 “Il PresidenteLBA Umberto Gandini, considerato il repentino aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 in tutto il Paese che ha coinvolto e sta coinvolgendo da alcuni giorni molte ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Covid, tutto il turno di serie A2 del basket è stato rinviato Non slitta solo la gara dell' Agribertocchi Orzinuovi : tutto il turno di A2 di basket è stato rinviato . Ed è possibile che la medesima sorte tocchi anche alla quattordicesima giornata di serie A, in cui la Germani sarebbe impegnata contro Brindisi (domenica 2 gennaio, alle 20.

Basket, Serie A: rinviate anche tutte le partite della quattordicesima giornata Basket, Serie A: rinviate anche tutte le partite della quattordicesima giornata in programma il prossimo 2 gennaio.

