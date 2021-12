Basket, Serie A: rinviata l’intera 14ma giornata, non si gioca il 2 gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con un comunicato apparso sul sito della Lega Basket, è stato annunciato il rinvio dell’intera quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2021-2022, prevista per il 2 gennaio. Già tre partite avevano subito lo stesso provvedimento, mentre nella 13a giornata sei confronti su otto erano stati spostati per problemi legati ai contagi da Covid-19. Tra le motivazioni presenti nel comunicato, c’è anche “il disomogeneo impatto dei casi di positività e delle quarantene imposte sui diversi gruppi squadra, anche a seguito di diverse applicazioni delle norme da parte delle Autorità Sanitarie Locali, ritiene necessario che sia preservata il più possibile la regolarità del Campionato di Serie A Unipolsai“. Basket, Serie A 2021-2022: rinviate ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con un comunicato apparso sul sito della Lega, è stato annunciato il rinvio delquattordicesimadel campionato diA 2021-2022, prevista per il 2. Già tre partite avevano subito lo stesso provvedimento, mentre nella 13asei confronti su otto erano stati spostati per problemi legati ai contagi da Covid-19. Tra le motivazioni presenti nel comunicato, c’è anche “il disomogeneo impatto dei casi di positività e delle quarantene imposte sui diversi gruppi squadra, anche a seguito di diverse applicazioni delle norme da parte delle Autorità Sanitarie Locali, ritiene necessario che sia preservata il più possibile la regolarità del Campionato diA Unipolsai“.A 2021-2022: rinviate ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Covid, tutto il turno di serie A2 del basket è stato rinviato Non slitta solo la gara dell' Agribertocchi Orzinuovi : tutto il turno di A2 di basket è stato rinviato . Ed è possibile che la medesima sorte tocchi anche alla quattordicesima giornata di serie A, in cui la Germani sarebbe impegnata contro Brindisi (domenica 2 gennaio, alle 20.

Con un comunicato apparso sul sito della Lega Basket, è stato annunciato il rinvio dell'intera quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2021-2022, prevista per il 2 gennaio. Già tre partite ...

Basket, Serie A: rinviate anche tutte le partite della quattordicesima giornata Basket, Serie A: rinviate anche tutte le partite della quattordicesima giornata in programma il prossimo 2 gennaio.

