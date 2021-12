Basket: Serie A. Lega dispone rinvio gare 14turno del 2 gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero. BOLOGNA - Rinviate tutte le partite della Serie A di Basket in programma in data 2 gennaio 2022 valide per la 14giornata di andata del ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero. BOLOGNA - Rinviate tutte le partite dellaA diin programma in data 22022 valide per la 14giornata di andata del ...

Serie A e Covid, si ferma il campionato. Milano, le date dei recuperi di Eurolega Non c'è pace per il basket italiano. La Lega Serie A ha disposto il rinvio di tutti i match in programma il 2 gennaio 2022, validi per la 14ª giornata di andata del campionato. La decisione, comunicata dal presidente ...

Basket: Serie A. Lega dispone rinvio gare 14^ turno del 2 gennaio Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero.BOLOGNA (ITALPRESS) - Rinviate tutte le partite della serie A di basket in programma ...

Basket, Simone Moroni fa il punto sul 2021 del suo Poggibonsi "Abbiamo finito e ricominciato un anno difficile. Come Poggibonsi abbiamo cercato di ripartire ad Agosto con l’entusiasmo che merita questa società" dice Simone Moroni, direttore sportivo del Poggibon ...

