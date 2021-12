Basket, Serie A 2021-2022: rinviate a data da destinarsi le sfide Sassari-Trento, Varese-Venezia e Tortona-Cremona (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo le 6 partite rinviate del turno post-natalizio, arrivano i primi slittamenti anche per la prossima giornata della Serie A di Basket maschile 2021-2022 prevista il 2 gennaio. La LegaBasket ha infatti rimandato a data da destinarsi le sfide Banco di Sardegna Sassari-Dolomiti Energia Trentino, Openjobmetis Varese-Umana Reyer Venezia e Bertram Derthona Tortona-Vanoli Basket Cremona. 14° turno del girone d’andata che comincia quindi a perdere pezzi a causa dell’aumento di contagi da Covid-19 all’interno dei vari gruppi squadra, in attesa di nuovi giri di tamponi da parte di alcune formazioni attualmente rimaneggiate o ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo le 6 partitedel turno post-natalizio, arrivano i primi slittamenti anche per la prossima giornata dellaA dimaschileprevista il 2 gennaio. La Legaha infatti rimandato adaleBanco di Sardegna-Dolomiti Energia Trentino, Openjobmetis-Umana Reyere Bertram Derthona-Vanoli. 14° turno del girone d’anche comincia quindi a perdere pezzi a causa dell’aumento di contagi da Covid-19 all’interno dei vari gruppi squadra, in attesa di nuovi giri di tamponi da parte di alcune formazioni attualmente rimaneggiate o ...

