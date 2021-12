Basket: Fortitudo. Ingaggiato Branden Frazier (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella prima parte della stagione in corso, ha vestito la maglia dei polacchi del Zielona Gora. BOLOGNA - Fortitudo Pallacanestro ha reso noto di aver raggiunto un accordo con l'atleta Branden Frazier. ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nella prima parte della stagione in corso, ha vestito la maglia dei polacchi del Zielona Gora. BOLOGNA -Pallacanestro ha reso noto di aver raggiunto un accordo con l'atleta. ...

Advertising

1000Cuori : ?? UFFICIALE: Branden Frazier alla Fortitudo ?? - DaRonz82 : Ufficiale la firma di Branden Frazier con la Fortitudo #basket - antonellaa262 : Gevi Napoli Basket: mercoledi 29 dicembre 2021, alle ore 16,00, inizierà la vendita dei biglietti per assistere all… - ilnapolionline : BASKET - Da oggi in vendita i biglietti per Gevi Napoli-Fortitudo - - SportandoIT : Gevi Napoli Basket-Fortitudo Kigili Bologna, Parte la vendita dei biglietti -