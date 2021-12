Basket femminile | Serie A1 | Campobasso-San Martino di Lupari non si gioca | 4 casi Covid tra le venete che non vanno in Molise

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Nasce un caso sulla partita che avrebbe dovuto anticipare la tredicesima e ultima giornata del girone di andata del campionato diA1. A, infatti, si sarebbe dovutore il confronto tra Magnolia, sponsorizzata La Molisana, e Fila Sandi. La palla a due si sarebbe dovuta alzare alle ore 18:00. Il Fila, però, non si è presentato sul parquet. Motivo? Non è proprio partito, stante la presenza di quattrodi-19 all’interno del gruppo squadra, di cui le ultime due rilevate soltanto questo pomeriggio. La società afferma di aver richiesto il rinvio e che questo è stato negato. Da protocollo FIP, infatti, con seitrici a disposizione si deve scendere in campo. La squadra di casa ha ...

Nasce un caso sulla partita che avrebbe dovuto anticipare la tredicesima e ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A1 femminile. A Campobasso, infatti, si sarebbe dovuto giocare i ...La partita tra La Molisana Campobasso e Fila San Martino, valida per il 13° turno di A1 femminile di basket, non si giocherà ...