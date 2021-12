Basket: Coronavirus. Fip, cambia calendario campionato Serie A2 (Di giovedì 30 dicembre 2021) I primi due turni di ritorno di entrambi i gironi del campionato di A2, inizialmente previsti per il 9 e il 16 gennaio 2022, sono stati posticipati a data da definire. ROMA - Considerata l'attuale ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) I primi due turni di ritorno di entrambi i gironi deldi A2, inizialmente previsti per il 9 e il 16 gennaio 2022, sono stati posticipati a data da definire. ROMA - Considerata l'attuale ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Coronavirus Basket: Coronavirus. Fip, cambia calendario campionato Serie A2 I primi due turni di ritorno di entrambi i gironi del Campionato di A2, inizialmente previsti per il 9 e il 16 gennaio 2022, sono stati posticipati a data da definire. ROMA - Considerata l'attuale ...

Stadi capienza al 50%/ Aumento contagi covid: si torna alla disposizione a scacchiera ...e propria impennata di nuovi casi di positività al coronavirus, anche tra i vari club, che hanno imposto anche il rinvio di parecchi incontri previsti in questo giorni (dalla Serie B fino a basket e ...

Basket, Serie A: Coronavirus: rinviate Sassari-Trento, Varese-Venezia e Tortona-Cremona Eurosport IT Basket: cambia il calendario del campionato di Serie A2 Il considerevole aumento dei contagi da COVID-19 non ha risparmiato la Lega Nazionale Pallacanestro. Su proposta della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) infatti, la LNP ha disposto lo slittamen ...

Covid-19 in A2, Pistoia di scena a Mantova il 16 gennaio La Fip ha deciso di spostare di due settimane l'ultima giornata del girone di ritorno di A2, e a data da definire i primi due turni del ritorno ...

I primi due turni di ritorno di entrambi i gironi del Campionato di A2, inizialmente previsti per il 9 e il 16 gennaio 2022, sono stati posticipati a data da definire. ROMA - Considerata l'attuale ...